На Ставрополье начали проверку после смерти роженицы в больнице

ПЯТИГОРСК, 2 июл — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту гибели роженицы в клинической больнице №4 в Ставрополе, сообщает СУ СК по региону в понедельник.
"По предварительным данным, 19 июня текущего года женщина поступила в медицинское учреждение для родоразрешения. Через несколько часов роженица перестала отвечать на звонки, а впоследствии родственникам сообщили, что она скончалась", — говорится в сообщении.
В настоящее время следствием назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, изъяты медицинские документы, выполняются иные проверочные действия. Уточняется, что ход проверки взял на личный контроль руководитель СУСК РФ по Ставропольскому краю Игорь Иванов.