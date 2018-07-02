На Ставрополье начали проверку после смерти роженицы в больнице

ПЯТИГОРСК, 2 июл — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту гибели роженицы в клинической больнице №4 в Ставрополе, сообщает СУ СК по региону в понедельник.

По информации в социальных сетях со ссылкой на сестру погибшей, женщина скончалась после кесарева сечения из-за потери крови и халатности врачей, которые якобы оставили женщину без присмотра после операции на 2 часа. Уточняется, что роды принимались платно – эта услуга обошлась в 25 тысяч рублей.

"По предварительным данным, 19 июня текущего года женщина поступила в медицинское учреждение для родоразрешения. Через несколько часов роженица перестала отвечать на звонки, а впоследствии родственникам сообщили, что она скончалась", — говорится в сообщении.

В настоящее время следствием назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, изъяты медицинские документы, выполняются иные проверочные действия. Уточняется, что ход проверки взял на личный контроль руководитель СУСК РФ по Ставропольскому краю Игорь Иванов.