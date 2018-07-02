На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 30 тысяч гектаров леса

ВЛАДИВОСТОК, 2 июл — РИА Новости. Свыше 30 тысяч гектаров леса сгорело за сутки в регионах Дальнего Востока, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

"В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло три новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 111 очагов: 89 в Республике Саха (Якутия), 13 в Магаданской области, 4 в Камчатском крае, 3 в Чукотском автономном округе, 2 в Хабаровском крае. Силами лесопожарных формирований ликвидировано 23 возгорания", — говорится в сообщении.

К утру понедельника полыхало 88 пожаров: 67 в Якутии, 12 на Колыме, в том числе один локализованный, четыре на Камчатке, в том числе 1 локализованный, три на Чукотке, два в Хабаровском крае.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 30,3 тысячи гектаров, основная часть пришлась на Республику Саха (Якутия) – 99,3 %. Почти все пожары в этом регионе действовали в труднодоступной и отдалённой местности.

В трех районах Якутии действует режим ЧС, в 11 — особый противопожарный режим.

С начала пожароопасного периода этого года в ДФО зарегистрировано 1679 лесных пожаров.