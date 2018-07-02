На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 30 тысяч гектаров леса

ВЛАДИВОСТОК, 2 июл — РИА Новости. Свыше 30 тысяч гектаров леса сгорело за сутки в регионах Дальнего Востока, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.
К утру понедельника полыхало 88 пожаров: 67 в Якутии, 12 на Колыме, в том числе один локализованный, четыре на Камчатке, в том числе 1 локализованный, три на Чукотке, два в Хабаровском крае.
Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 30,3 тысячи гектаров, основная часть пришлась на Республику Саха (Якутия) – 99,3 %. Почти все пожары в этом регионе действовали в труднодоступной и отдалённой местности.
В трех районах Якутии действует режим ЧС, в 11 — особый противопожарный режим.
С начала пожароопасного периода этого года в ДФО зарегистрировано 1679 лесных пожаров.