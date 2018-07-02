В Челябинске закрыли торговый комплекс из-за нарушения пожарных норм

ЧЕЛЯБИНСК, 2 июл – РИА Новости. Торговый комплекс "Маяк +" в Челябинске, который работал без разрешения на ввод в эксплуатацию, а также с нарушениями требований пожарной безопасности, закрыт по требованию прокуратуры, сообщил в понедельник пресс-центр регионального надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, прокуратурой Советского района Челябинска в ходе совместной проверки со специалистами МЧС установлено, что ТК "Маяк +" не введен в эксплуатацию в установленном законом порядке, при его эксплуатации владельцем допущены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Прокуратура района обратилась в суд с требованием обязать владельца здания устранить нарушения, а также запретить эксплуатацию комплекса до момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

"В настоящее время иск принят судом к рассмотрению. В качестве обеспечительной меры по ходатайству прокуратуры запрещена эксплуатация ТК "Маяк+", — говорится в сообщении.

Кроме того, управлению федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области запрещено производить регистрационные действия в отношении указанного нежилого здания, уточняет прокуратура.

Массовые проверки торговых центров и других мест массового пребывания людей проводились МЧС совместно с прокуратурой по всей России после трагедии в Кемерово, где пожар в ТЦ "Зимняя вишня" унес жизни 60 человек, большинство из которых дети. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.