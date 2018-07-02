В Якутии начали проверку после ЧП с севшим на мель теплоходом

ВЛАДИВОСТОК, 2 июл — РИА Новости. Якутская транспортная прокуратура начала проверку по факту посадки на мель на реке Лена теплохода с пассажирами, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Теплоход "Ракета-269", следовавший по реке Лене по маршруту Сангар — Якутск, в субботу, 30 июня, около полудня по местному времени сел на мель, не дойдя до пункта назначения 130 километров. На его борту находились 55 пассажиров и четыре члена экипажа. Пассажиры теплохода получили переломы и ушибы. По данным регионального минздрава, пострадали шесть человек, в том числе ребенок трех лет. Пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, нет.

"Якутская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта", — говорится в сообщении.