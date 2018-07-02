Жительницу Алтайского края будут судить после гибели троих детей при пожаре

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Жительница Алтайского края пойдет под суд после гибели троих несовершеннолетних при пожаре в жилом доме в июле прошлого года, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее представитель СУСК региона сообщил РИА Новости, что следователи возбудили дело в связи с гибелью троих детей при пожаре в Алтайском крае.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летней жительницы Шелаболихинского района. Она обвиняется в совершении преступлений "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" и "Уничтожение чужого имущества в крупном размере, совершенное путём неосторожного обращения с огнём", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в начале июля прошлого года в селе Шелаболиха обвиняемая пришла в гости к своей знакомой. Женщины стали распивать спиртное, а позже к ним присоединился местный житель. Через некоторое время он пригласил хозяйку дома к себе. Женщина, оставив своих несовершеннолетних детей трех, семи и 13 лет с гостьей, уехала. Вечером обвиняемая оставила непотушенную сигарету на кровати на веранде жилого дома, после чего ушла. Из-за преступной небрежности произошло возгорание дома, в котором спали дети. В результате пожара несовершеннолетние получили ожоги тела различной степени тяжести и скончались от острого отравления окисью углерода на месте происшествия. Кроме того, в доме сгорело имущество стоимостью более 390 тысяч рублей.

Отмечается, что в ходе расследования было установлено, что обвиняемая злоупотребляет алкоголем и, по словам свидетелей, часто не соблюдает мер противопожарной безопасности при курении в состоянии опьянения.

"Следствием собраны достаточные доказательства причастности обвиняемой к инкриминируемым ей деяниям, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — добавляется в сообщении.