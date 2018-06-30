В Сочи нарушено электроснабжение в трех садоводческих товариществах

СОЧИ, 30 июн – РИА Новости. Электроснабжение в трех садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) Сочи, где проживает около 1,5 тысячи человек, ориентировочно будет восстановлено в субботу в 20.00, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

По сообщению мэрии, технологический сбой в работе абонентских электрических сетей произошел в субботу в 11.00.

"Учитывая ситуацию и отсутствие организации, осуществляющей должное обслуживание и ремонт сетей, администрация города Сочи обратилась в ПАО "Кубаньэнерго" с просьбой оказать помощь в восстановлении сетей. Были оперативно найдены повреждения, и бригада сочинских электриков приступила к ремонтным работам. Электроснабжение СНТ "Оазис", "Фундучное" и "Русская поляна", где проживает порядка 1,5 тысячи человек, ориентировочно будет восстановлено в 20.00 30 июня", — сообщили в муниципалитете.

В настоящее время восстановительные мероприятия продолжаются, уточнили в пресс-службе.

По информации "Кубаньэнерго", данные абонентские сети не входят в зону ответственности организации.

"Указанные электросети обслуживались ООО "Транстоннель", которое было ликвидировано по причине банкротства. Сети в настоящее время являются бесхозными и документально не оформленными. Причиной технарушения стали множественные повреждения линии электропередачи, в том числе и обрушение опор", — говорится в сообщении компании.

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