Под Калининградом потушили завод на бывшем бумажном заводе

Пожар в цеху по производствы бумажных изделий на Заводском переулке в городе Советске. Архивное фото

Пожар в цеху по производствы бумажных изделий на Заводском переулке в городе Советске. Архивное фото

КАЛИНИНГРАД, 30 июн — РИА Новости. Пожар на территории бывшего целлюлозно-бумажного завода (ЦБЗ) в городе Советске Калининградской области на площади около 3,5 тысячи квадратных метров ликвидирован, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

В пятницу днем на территории бывшего ЦБЗ в Советске произошел пожар. Площадь пожара с 200 квадратных метров быстро увеличивалась, составив почти 3,5 тысячи квадратных метров, из них больше 300 "квадратов" — это здание, остальная площадь — открытая площадка, где складировались отходы производства. По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, максимально для тушения привлекали 113 человек и 33 единицы техники, в том числе 88 человек и 24 единицы техники от МЧС.

"Специалистами ГУ МЧС приняты меры по ликвидации последствий пожара в цеху по производству бумажных изделий на Заводском переулке в городе Советске", — говорится в сообщении.

В пятницу на место пожара были направлены вертолет Ка-32 с выносным сливным устройством, который совершил 28 сбросов воды. Также был задействован пожарный поезд, который отправили из города Черняховска. ГУ МЧС объявило, что пожар был локализован в 19.34 (20.34 мск), вечером и ночью специалисты занимались "проливкой" территории, чтобы не допустить повторных возгораний. Пострадавших нет, отмечает ведомство.