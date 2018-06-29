Из Нижнего Новгорода в Турцию не смогли вылететь более 200 пассажиров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн — РИА Новости. Турецкая авиакомпания Atlasglobal отменила рейс из Нижнего Новгорода в Анталию, все 206 пассажиров разъехались по домам, сообщила РИА Новости старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Майя Иванова.
"Около 16.00 пассажиров рейса Нижний Новгород – Анталия после регистрации провели в самолет, однако взлететь он не смог – у самолета не завелся второй двигатель. Авиакомпания объявила об отмене рейса, все пассажиры отправились по домам", — рассказал Иванова.
Она уточнила, что на рейс было зарегистрировано 206 пассажиров, в том числе 40 несовершеннолетних, среди которых было восемь маленьких детей.
В свою очередь, в пресс-службе аэропорта сообщили, что после того, как авиакомпания Atlasglobal приняла решение о задержке рейса, сотрудникам "Стригино" пришлось взять на себя заботу о пассажирах, оставшихся сутки ждать вылета.
"В связи с длительным отсутствием какой-либо информации от компании-перевозчика руководством аэропорта "Стригино" было принято решение не оставлять людей наедине с ситуацией и частично взять на себя обязанности перевозчика. Пассажирам были предоставлены в пользование комнаты матери и ребенка. Все пассажиры были обеспечены питанием и прохладительными напитками. Многим пассажирам был организован трансфер до близлежащих гостиниц", — рассказали в пресс-службе аэропорта.
"Мы держим ситуацию на контроле, но мы не отвечаем за деятельность туроператоров. Сейчас туристам, так и не добравшимся до курорта, предстоит получать возмещение всего тура от его организатора. Компенсации за испорченный отпуск следует ждать от туроператора, у которого налажено взаимодействие с авиакомпанией", — добавила старший помощник Приволжского транспортного прокурора.