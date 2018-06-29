Из Нижнего Новгорода в Турцию не смогли вылететь более 200 пассажиров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн — РИА Новости. Турецкая авиакомпания Atlasglobal отменила рейс из Нижнего Новгорода в Анталию, все 206 пассажиров разъехались по домам, сообщила РИА Новости старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Майя Иванова.

Вылет самолета авиакомпании Atlasglobal из нижегородского аэропорта "Стригино" был запланирован на 15.20 четверга, однако из-за неисправности воздушного судна рейс перенесли сначала на вечер, а затем отложили до 15.00 пятницы.

"Около 16.00 пассажиров рейса Нижний Новгород – Анталия после регистрации провели в самолет, однако взлететь он не смог – у самолета не завелся второй двигатель. Авиакомпания объявила об отмене рейса, все пассажиры отправились по домам", — рассказал Иванова.

Она уточнила, что на рейс было зарегистрировано 206 пассажиров, в том числе 40 несовершеннолетних, среди которых было восемь маленьких детей.

В свою очередь, в пресс-службе аэропорта сообщили, что после того, как авиакомпания Atlasglobal приняла решение о задержке рейса, сотрудникам "Стригино" пришлось взять на себя заботу о пассажирах, оставшихся сутки ждать вылета.

"В связи с длительным отсутствием какой-либо информации от компании-перевозчика руководством аэропорта "Стригино" было принято решение не оставлять людей наедине с ситуацией и частично взять на себя обязанности перевозчика. Пассажирам были предоставлены в пользование комнаты матери и ребенка. Все пассажиры были обеспечены питанием и прохладительными напитками. Многим пассажирам был организован трансфер до близлежащих гостиниц", — рассказали в пресс-службе аэропорта.

"Мы держим ситуацию на контроле, но мы не отвечаем за деятельность туроператоров. Сейчас туристам, так и не добравшимся до курорта, предстоит получать возмещение всего тура от его организатора. Компенсации за испорченный отпуск следует ждать от туроператора, у которого налажено взаимодействие с авиакомпанией", — добавила старший помощник Приволжского транспортного прокурора.