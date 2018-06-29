Под Калининградом локализовали пожар на бывшем заводе

КАЛИНИНГРАД, 29 июн — РИА Новости. Сотрудники МЧС локализовали пожар на территории бывшего целлюлозно-бумажного завода (ЦБЗ) в городе Советске Калининградской области на площади более 3 тысяч квадратных метров, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главного управления МЧС России по региону Алексей Баранов.
На место пожара были направлены вертолет Ка-32 с водно-сливным устройством и пожарный поезд. Информации о пострадавших нет.
"Пожар на территории бывшего ЦБЗ локализован, вертолет Ка-32, который был направлен для тушения, совершил 28 "сливов", сотрудники продолжают работу, проливают территорию", — рассказал Баранов.