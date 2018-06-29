Под Калининградом локализовали пожар на бывшем заводе

Пожар в цеху по производствы бумажных изделий на Заводском переулке в городе Советске. 29 июня 2018

Пожар в цеху по производствы бумажных изделий на Заводском переулке в городе Советске. 29 июня 2018

КАЛИНИНГРАД, 29 июн — РИА Новости. Сотрудники МЧС локализовали пожар на территории бывшего целлюлозно-бумажного завода (ЦБЗ) в городе Советске Калининградской области на площади более 3 тысяч квадратных метров, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главного управления МЧС России по региону Алексей Баранов.

Ранее сообщалось, что на территории бывшего ЦБЗ в Советске произошел пожар. Для тушения сначала было задействовано 15 единиц спецтехники, 40 человек личного состава. Затем группировка сил и средств была увеличена до 88 человек, количество техники – до 28 единиц. Площадь пожара составила почти 3,5 тысячи квадратных метров, из них 315 "квадратов" — это здание, и примерно 3 тысячи на открытой площадке, где складировались отходы производства.

На место пожара были направлены вертолет Ка-32 с водно-сливным устройством и пожарный поезд. Информации о пострадавших нет.

"Пожар на территории бывшего ЦБЗ локализован, вертолет Ка-32, который был направлен для тушения, совершил 28 "сливов", сотрудники продолжают работу, проливают территорию", — рассказал Баранов.