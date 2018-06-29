Адвокат назвал дату начала слушания про делу Титиева

ГРОЗНЫЙ, 29 июн – РИА Новости. Шалинский городской суд 3 июля приступит к слушанию по делу главы чеченского отделения "Мемориал" Оюба Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков в крупном размере, сообщил РИА Новости в пятницу адвокат правозащитника Петр Заикин.
"Третьего июля в 11.00 мск в Шалинском городском суде начнется предварительное слушание по делу Оюба Титиева, обычно оно проходит в закрытом режиме", — сказал Заикин.
Правозащитнику вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны (считается крупной партией) и грозит до 10 лет заключения с крупным штрафом. Вины он не признал и подал заявление в региональное управление СК РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной.