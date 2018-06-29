Адвокат назвал дату начала слушания про делу Титиева

ГРОЗНЫЙ, 29 июн – РИА Новости. Шалинский городской суд 3 июля приступит к слушанию по делу главы чеченского отделения "Мемориал" Оюба Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков в крупном размере, сообщил РИА Новости в пятницу адвокат правозащитника Петр Заикин.

Титиев был арестован в Чечне в середине января, впоследствии Верховный суд Чечни оставил без изменения решение Старопромысловского районного суда Грозного о продлении срока его ареста до 9 июня, а 31 мая Старопромысловский районный суд вновь продлил еще на месяц — до 9 июля — содержание Титиева под стражей.

"Третьего июля в 11.00 мск в Шалинском городском суде начнется предварительное слушание по делу Оюба Титиева, обычно оно проходит в закрытом режиме", — сказал Заикин.

По его словам, следствие направило дело в суд в прошлую пятницу. "По закону, если человек находится под стражей, дата судебных слушаний назначается в течение 14 дней после направления в суд", — уточнил Заикин.

Правозащитнику вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны (считается крупной партией) и грозит до 10 лет заключения с крупным штрафом. Вины он не признал и подал заявление в региональное управление СК РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной.