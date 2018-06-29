В Сочи ликвидировали открытое горение в жилом доме

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Открытое горение на кровле 4-этажного жилого дома в Адлерском районе Сочи ликвидировано, из здания эвакуировали почти 90 человек, в том числе 23 ребенка, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось о возгорании на кровле жилого дома с мансардой по адресу: улица Гастелло, дом 15/1 на площади 250 квадратных метров.

"Открытое горение ликвидировано, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что всего из здания были эвакуированы 86 человек, среди низ 23 ребенка. Для жильцов дома на базе пансионата "Известия" развернут пункт временного размещения на 200 человек.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, информация о возгорании поступила в 18.18. Пожар был локализован в 19.45, открытое горение ликвидировано в 19.59.

К ликвидации последствий привлекается 130 человек и 38 единиц техники, в том числе от МЧС России – 95 человек и 27 единиц техник, сообщают спасатели.