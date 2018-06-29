В Сочи ликвидировали открытое горение в жилом доме

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Открытое горение на кровле 4-этажного жилого дома в Адлерском районе Сочи ликвидировано, из здания эвакуировали почти 90 человек, в том числе 23 ребенка, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Ранее сообщалось о возгорании на кровле жилого дома с мансардой по адресу: улица Гастелло, дом 15/1 на площади 250 квадратных метров.
"Открытое горение ликвидировано, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, информация о возгорании поступила в 18.18. Пожар был локализован в 19.45, открытое горение ликвидировано в 19.59.
К ликвидации последствий привлекается 130 человек и 38 единиц техники, в том числе от МЧС России – 95 человек и 27 единиц техник, сообщают спасатели.