Прокуратура проводит проверку по долгам перед экипажем судна "Палладий"

ВЛАДИВОСТОК, 29 июн — РИА Новости. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки заработной платы морякам арестованного в Пусане российского судна "Палладий", сообщает ДВТП.

Проверка организована в связи с размещением в СМИ сведений о невыплате заработной платы членам экипажа.

"Прокуратура проверит соблюдение требований трудового законодательства в деятельности работодателя, в том числе при трудоустройстве моряков, в случае выявления нарушений будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.

Ранее председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов сообщил РИА Новости, что российское судно "Палладий" задержано в южнокорейском Пусане после жалобы моряков на долги по зарплате. Моряки написали Суханову обращение, в котором сообщили о долгах по зарплате перед четырьмя членами экипажа в размере 250 тысяч рублей. По их словам, устраиваясь на судно, они договаривались об одной сумме зарплаты, а в контракте подписывали другую. Оставшуюся часть им обещали платить премиями, но деньги моряки так и не получали, говорится в обращении.

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку.