В Адлере загорелась кровля жилого дома

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Кровля 4-этажного жилого дома загорелась на площади порядка 250 квадратных метров в Адлерском районе Сочи, проводится эвакуация жильцов, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Горит кровля жилого дома с мансардой по адресу: улица Гастелло, дом 15/1. Площадь пожара составляет свыше 250 квадратных метров, эвакуированы более 20 человек, в том числе трое детей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, тушение пожара проводится по повышенному номеру сложности.