Для тушения пожара на заводе в Калининградской области направили вертолет

КАЛИНИНГРАД, 29 июн — РИА Новости. Вертолет МЧС направлен для тушения пожара на площади более 2 тысяч квадратных метров на территории бывшего целлюлозно-бумажного завода (ЦБЗ) в городе Советске Калининградской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главного управления МЧС России по области Алексей Баранов.

Ранее сообщалось, что на территории бывшего ЦБЗ в Советске произошел пожар на площади более 2 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, предприятие принадлежит ООО "Атлас-Маркет". Задействовано 15 единиц спецтехники, в том числе автоцистерны и вспомогательные автомобили, около 40 человек личного состава, информации о пострадавших нет.

"На место пожара направлен вертолет Ка-32 с водно-сливным устройством. В готовности находится пожарный поезд, который в случае необходимости направят из города Черняховска", — сказал Баранов.

Обстоятельства пожара выясняются.