Начальника МЧС города Саров взяли под домашний арест

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн — РИА Новости. Начальник управления МЧС по городу Сарову, подозреваемый в мошенничестве, помещен под домашний арест, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

В ходе предварительного расследования установлено, что с сентября 2016 года начальник управления МЧС по городу Саров не произвел увольнение с должности сотрудника, фактически ушедшего со службы, и ежемесячно начислял ему заработную плату в сумме 27 тысяч рублей. За период с сентября 2016 по июнь 2018 года уволившемуся сотруднику в качестве заработной платы незаконно было выплачено не менее 650 000 рублей, которые он передавал подозреваемому по его требованию.

"29 июня 2018 года Саровский городской суд удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на домашний арест на срок предварительного следствия подозреваемому в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения. Постановлением суда должностному лицу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — говорится в сообщении пресс-службы суда.