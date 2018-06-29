В Калининградской области загорелся бумажный цех

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Здание цеха по производству бумажных изделий загорелось на площади 2 тысячи квадратных метров в городе Советске Калининградской области. В готовность к тушению пожара приведен вертолет Ка-32, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Горит одноэтажный цех по производству бумажных изделий по адресу: Заводской переулок, дом 2 на площади 2 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в готовности к применению на аэродроме Храброво в Калининграде находится вертолет Ка-32. По предварительным данным, предприятие принадлежит ООО "Атлас-Маркет".
Обстоятельства пожара выясняются.