ФСБ задержала четверых африканцев при попытке попасть в Норвегию

МУРМАНСК, 29 июн – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело против трех сомалийцев и одной гражданки Республики Джибути, которые пытались, перерезав колючую проволоку в приграничной зоне, нелегально попасть из Мурманской области в Норвегию, сообщили журналистам в региональном СУ СКР.

"Трое граждан Федеративной Республики Сомали, одним из которых является несовершеннолетний, и одна гражданка Республики Джибути подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.322 УК РФ – покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору", — говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые в июне этого года утром добрались до пограничного рубежа в Печенгском районе Мурманской области и перерезали колючую проволоку оградительного забора, после чего незаконно проникли на территорию пограничного режима, чтобы пересечь границу РФ и Норвегии.

Однако пересечь границу иностранцам не удалось — они были задержаны сотрудниками пограничного наряда службы поселка Никель ПУ ФСБ России по Республике Карелия. "В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в ведомстве.