ФСБ задержала четверых африканцев при попытке попасть в Норвегию

МУРМАНСК, 29 июн – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело против трех сомалийцев и одной гражданки Республики Джибути, которые пытались, перерезав колючую проволоку в приграничной зоне, нелегально попасть из Мурманской области в Норвегию, сообщили журналистам в региональном СУ СКР.
По версии следствия, подозреваемые в июне этого года утром добрались до пограничного рубежа в Печенгском районе Мурманской области и перерезали колючую проволоку оградительного забора, после чего незаконно проникли на территорию пограничного режима, чтобы пересечь границу РФ и Норвегии.
Однако пересечь границу иностранцам не удалось — они были задержаны сотрудниками пограничного наряда службы поселка Никель ПУ ФСБ России по Республике Карелия. "В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в ведомстве.