С хулиганом из "Домодедово" проводятся следственные действия

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Виновник инцидента в московском аэропорту "Домодедово", который пошутил о наличии у него взрывного устройства, еще находится в полиции, с ним проводят следственные действия, сообщили РИА Новости в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"В данный момент мужчина еще продолжает находиться в отделении полиции в Домодедово, с ним проводятся необходимые следственные действия", — пояснили в полиции.

При проходе через досмотровую группу сотрудники службы безопасности аэропорта попросили мужчину предъявить к досмотру поясную сумку, он отказался это сделать и сообщил, что в сумке находится взрывное устройство. Позже в беседе с полицейскими мужчина признал, что сказанное им было шуткой. Сотрудниками полиции решается вопрос о привлечении гражданина к ответственности, установленной законодательством

В свою очередь источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что "шутник" состоит на учете в психдиспансере. В транспортной полиции не располагают такой информацией.

Ранее официальный представитель аэропорта Александр Власов сообщил РИА Новости, что мужчина спровоцировал инцидент в "Домодедово", заявив о наличии у него взрывного устройства, угроза оказалась ложной. Обслуживание рейсов и пассажиров проходит штатно, все входные группы в аэровокзал работают в обычном режиме, добавил он. Мужчина был доставлен в отделение полиции.