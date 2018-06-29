В Татарстане в аварии погиб сын бывшего мэра Ижевска Юрия Тюрина

УФА, 29 июн – РИА Новости. В аварии в Татарстане погиб сын бывшего мэра Ижевска, президент федерации армрестлинга Удмуртии Александр Тюрин, сообщает пресс-служба администрации удмурдской столицы.

"Администрация Ижевска, городская дума выражают соболезнования Юрию Александровичу Тюрину в связи с трагической гибелью сына Александра. Прощание состоится 30 июня в 11.00, гражданская панихида в 12.00 в Храме Казанской иконы Божией Матери", — говорится в сообщении.

В социальной сети "ВКонтакте" на странице федерации армрестлинга Удмуртии, сообщается, что в день трагедии Александр Тюрин возвращался из отпуска в Ижевск. По данным ГИБДД по Татарстану, авария с жертвами произошла в четверг в 16.50 в Пестречинском районе на 879-м километре автодороги Москва – Уфа.

"Водитель автомобиля Nissan, по предварительным данным, нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Iveco. Водитель и пассажирка Nissan от полученных травм скончались на месте происшествия, а водитель и две пассажирки Iveco, в том числе маленький ребенок, с травмами доставлены в больницу", — сообщает дорожная инспекция Татарстана.