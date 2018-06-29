МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Полиция решает вопрос о привлечении к ответственности мужчины, заявившего о наличии при нем взрывного устройства при прохождении досмотра в столичном аэропорту "Домодедово", в настоящее время он доставлен в дежурную часть, опасных предметов при нем не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"Гражданин был доставлен в дежурную часть ЛО МВД РФ в аэропорту Домодедово, опасных предметов при нем не обнаружено. Сотрудниками полиции решается вопрос о привлечении гражданина к ответственности, установленной законодательством", — пояснили в полиции.

Ранее официальный представитель аэропорта Александр Власов сообщил РИА Новости, что мужчина спровоцировал инцидент в "Домодедово", заявив о наличии у него взрывного устройства, угроза оказалась ложной. Обслуживание рейсов и пассажиров проходит штатно, все входные группы в аэровокзал работают в обычном режиме, добавил он.