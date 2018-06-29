В четырех подворьях Саратовской области зарегистрировали птичий грипп

САРАТОВ, 29 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев установил карантин еще в двух частных подворьях в Петровском районе из-за птичьего гриппа, всего вирусом охвачено четыре подворья, следует из постановлений главы региона.

Управление ветеринарии региона 22 июня сообщило, что птичий грипп выявлен в двух личных подворьях в селе Таловка Калининского района. В этих подворьях объявлен карантин.

Согласно опубликованным постановлениям губернатора, вспышки птичьего гриппа зарегистрированы также в частном подворье в городе Петровске и в еще одном подворье в селе Татарская Пакаевка Петровского района.

"Запретить на период действия карантина в неблагополучном пункте посещение владельцами неблагополучного птичника… перемещение птицы внутри неблагополучного пункта и выноса (вывоза) из него птицы, яиц и других продуктов птицеводства… выгул или иное использование птицы за границами неблагополучного пункта; посещения других домовладений, где имеется домашняя птица", — говорится в документах.

Губернатор установил угрожаемую зону глубиной 5 километров от границ неблагополучных пунктов и обозначил зону наблюдения глубиной 10 километров от них.

Как уточнили в пятницу в администрации Петровского района, владелец подворья в селе Татарская Пакаевка приобрел девять голов зараженной птицы у приезжих поставщиков, а уже на следующий день в хозяйстве начался падеж птицы. "На соседние хозяйства вирус не распространился, взятые пробы наличие вируса не подтвердили", — отмечается в сообщении.