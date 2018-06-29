На Урале осудили группу вымогателей, орудовавшей в военном городке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн — РИА Новости. Чебаркульский городской суд вынес приговор четверым членам преступной группы, вымогавшей деньги у 17 военнослужащих по контракту, они получили от 3,5 до 10 лет лишения свободы, сообщила в пятницу прокуратура Челябинской области.

По версии следствия, соучастники в период 2014-2015 годов совершили преступления в отношении 17 военнослужащих по контракту на территории Чебаркульского городского округа. Знакомясь с потерпевшими на территории города Чебаркуль в районе военного городка, преимущественно ночью, злоумышленники в процессе общения под различными надуманными предлогами вымогали у потерпевших деньги и личные вещи — телефоны, планшеты, якобы за неуважительное общение и неисполненные надуманные обязательства, считает следствие.

В ряде случаев к потерпевшим применялось насилие, демонстрировался пистолет и предмет похожий на биту, производились выстрелы в сторону, считает СК. Соучастники, по версии следствия, требовали передать им различные суммы денег — от 2 до 130 тысяч рублей, а один из потерпевших после применения насилия передал ключи от автомобиля Mazda-3 стоимостью 900 тысяч рублей. В последующем автомобиль был возращен потерпевшему.

"Суд приговорил виновных к лишению свободы на срок от 3 лет 6 месяцев до 10 лет, со штрафами от 40 до 120 тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов", — говорится в сообщении.

Участники группы признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Вымогательство", "Разбой", "Грабеж", "Мошенничество".