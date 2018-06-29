В Тюменской области арестовали обвиняемого в изнасиловании девочки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн — РИА Новости. Правоохранители Тюменской области задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании малолетней девочки в Ишиме, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

"В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками полиции в Ишиме. Им оказался местный житель 1964 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности", – говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, преступление было совершено в начале января в Ишиме. Установить личность мужчины удалось благодаря совпадению его ДНК-профиля с образцами, обнаруженными на месте происшествия, добавили в ведомстве.

СУ СК уточняет, что возбуждено уголовное дело об изнасиловании потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста. Суд по ходатайству следователей заключил обвиняемого под стражу.