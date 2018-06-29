СК назвал возможного виновника ДТП с маршрутками в Красноярском крае

Место ДТП с участием автобусом в Минусинске

Место ДТП с участием автобусом в Минусинске

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Возможным виновником ДТП с участием маршруток и легкового автомобиля в Минусинске мог стать пьяный водитель "Мицубиси Кольт", по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что 27 июня на перекрестке, предположительно, пьяный водитель иномарки спровоцировал аварию, в результате которой перевернулся один из рейсовых автобусов. По последним данным, пострадали около 10 человек.

"По данному факту ГСУ СК России по Красноярскому возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)… По предварительным данным, виновником аварии является водитель автомобиля "Мицубиси Кольт", находившийся в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

Как сообщается, потерпевшими пока признали двоих несовершеннолетних в возрасте 15 лет. Подростки получили закрытые черепно-мозговые травмы, им оказана медицинская помощь. Отмечается, что остальных пострадавших опрашивают следователи.

Следствие установило, что автобусы принадлежат ООО "Минусинская транспортная компания", для установления их технической исправности назначена экспертиза.