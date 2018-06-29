Адвокат объяснил, почему Улюкаев не может оплатить штраф в 130 миллионов

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Осужденный за взятку экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев до сих пор не заплатил штраф в 130 миллионов рублей, назначенный ему судом, поскольку его имущество остается под арестом.

"Штраф в настоящее время не уплачен, потому что имущество арестовано", — заявила в Замоскворецком суде Москвы адвокат Лариса Каштанова, прося отменить постановление об аресте земельного участка, денег, часов и автомобиля Улюкаева.

Прокурор не возражал против снятия ареста со счета Улюкаева, но не согласен снимать арест с имущества.

"В части доводов о необходимости списания средств со счета, то тут нет препятствий, поскольку сумма, находящаяся на счетах, достаточна для оплаты штрафа. Что касается другого имущества, то суд уже вынес решение, что арест с имущества будет снят после уплаты штрафа. После выплаты штрафа данная мера — арест — будет автоматически снята", — сказал Павел Филипчук.