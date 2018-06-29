СК проверит действия ростовской полиции во время драки боксера и инженера

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн – РИА Новости. Следствие организовало проверку по факту публикации СМИ с критикой действий полицейских во время избиения приезжего в Миллеровском районе Ростовской области, сообщила РИА Новости представитель областного СУСК Галина Гагалаева.

"По результатам публикации в СМИ видеоролика и информации, где активно критикуются действия полиции в момент предотвращения избиения человека, организовано проведение проверки", — сказала Гагалаева. По результатам проверки следствием будет дана оценка действиям или бездействиям сотрудников полиции.

По свидетельству очевидцев, 19 июня у входа в отель "Дом туриста" произошел конфликт между местным профессиональным боксером Даниилом Грицаем и его другом с одной стороны и инженерами, приехавшими в командировку, с другой. Драка, во время которой спортсмен бьет постояльца камнем по голове, попала на камеры.

Кроме того, по информации администратора гостиницы, прибывший на место участковый "поздоровался с Грицаем за руку и вмешиваться в конфликт не стал". Конфликт продолжился и после приезда наряда полиции и сотрудников ЧОПа, отмечала администратор.

По данным ГУМВД России по Ростовской области, полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в нанесении телесных повреждений. Возбуждено уголовное дело по статьям "хулиганство" и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Однако, по словам местных жителей, Грицая арестовали лишь через несколько дней после инцидента.