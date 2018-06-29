СК назвал причину пожара под Ростовом, где погибли дети

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Дело об убийстве возбуждено после пожара в станице Егорлыкской Ростовской области, где погибли три девочки, в том числе одна беременная, трагедия произошла в результате поджога, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что трое детей погибли, еще два человека пострадали при пожаре в частном жилом доме в станице Егорлыкской под Ростовом-на-Дону. По данным областного МЧС, на месте были обнаружены тела девочек 2000, 2009 и 2011 годов рождения.

"Следственными органами СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя станицы Егорлыкской", — говорится в сообщении. Дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство.

Следствие выяснило, что ночью 29 июня пьяный подозреваемый после конфликта с сожительницей разлил в доме горючую жидкость (предположительно, бензин), после чего поджег. Возник пожар, в котором погибли трое детей 6, 8 и 17 лет. Отмечается, что 17-летняя погибшая была беременна. Сожительница подозреваемого смогла выйти из дома и спастись. Сам мужчина получил ожоги тела разной степени и был госпитализирован.