В Хабаровском крае возбудили дело после уничтожения урожая клубники

ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту уничтожения урожая на клубничной ферме в Хабаровском крае, в котором владелица хозяйства винит бывшего уполномоченного представителя губернатора Хабаровского края по Комсомольску-на-Амуре.

Ранее в социальных сетях и местных СМИ появилось видео, на котором видно, как внедорожник с привязанным колесом специально давит грядки с клубникой.

"Поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление владелицы фермерского хозяйства об уничтожении имущества. В ходе процессуальной проверки установлено, что 16 июня на земельном участке в районе в села Краснореченское, используемом для выращивания клубники, жители Хабаровского района, двигаясь на автомобиле марки Ford, повредили имущество руководителя "Крестьянского фермерского хозяйства". Так, уничтожены и повреждены кусты клубники, а также приведена в негодность поливочная система. Собственнику имущества причинен ущерб на общую сумму свыше 320 тысяч рублей", — говорится в сообщении прокуратуры края.

Отдел дознания ОМВД по Хабаровскому району 28 июня возбудил уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба". Возбуждение дела прокуратура района признала законным и обоснованным, расследование находится у нее на контроле.

Арендатор земли в Хабаровском крае, фермер Ирина Коровина рассказала РИА Новости, что в 2016 году взяла в аренду один гектар у владельца земли Константина Белинского, который занимал должность уполномоченного представителя губернатора Хабаровского края по Комсомольску-на-Амуре. Она утверждает, что Белинский из-за неразрешенного денежного спора 16 июня раздавил машиной ее грядки с клубникой. После инцидента профайл Белинского пропал из раздела "уполномоченные представители губернатора" на официальном сайте правительства региона.

Как сообщили РИА Новости в правительстве Хабаровского края, Константин Белинский действительно ранее занимал должность уполномоченного представителя губернатора в Комсомольске-на-Амуре, которая не относилась к должности государственной службы, и уволился за день до происшествия.

Белинский ранее сообщил РИА Новости, что у него есть документы, подтверждающие, что арендаторы неправы. Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение аппарату полпреда в кратчайшие сроки разобраться и доложить ему о ситуации с уничтожением части урожая клубники.