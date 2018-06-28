Спасатели потушили пожар на мебельной фабрике в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле произошел крупный пожар в цехе по производству мебели. 28 июня 2018

В Нижнем Тагиле произошел крупный пожар в цехе по производству мебели. 28 июня 2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Крупный пожар в цехе по производству мебели в Нижнем Тагиле Свердловской области ликвидирован, сообщает региональный главк МЧС.

Сообщение о пожаре в мебельном цехе, по данным МЧС, поступило в 11:52 по местному времени (9:52 мск). Эвакуировано было 150 человек.

"Спустя три часа пожарные справились с огнем в мебельном цехе в Нижнем Тагиле. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Из горящих помещений пожарные эвакуировали два легковых автомобилях, тем самым спасли их от огня", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что пострадавших в результате ЧП нет. Сейчас спасатели ведут проливку и разборку сгоревших конструкций. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.