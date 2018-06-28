Спасатели потушили пожар на мебельной фабрике в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Крупный пожар в цехе по производству мебели в Нижнем Тагиле Свердловской области ликвидирован, сообщает региональный главк МЧС.
"Спустя три часа пожарные справились с огнем в мебельном цехе в Нижнем Тагиле. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Из горящих помещений пожарные эвакуировали два легковых автомобилях, тем самым спасли их от огня", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что пострадавших в результате ЧП нет. Сейчас спасатели ведут проливку и разборку сгоревших конструкций. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.