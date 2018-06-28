В минздраве Ульяновской области проводят обыски

САМАРА, 28 июн – РИА Новости. Обыски проходят в министерстве здравоохранения Ульяновской области в рамках уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом, сообщил РИА Новости представитель ФСБ по региону.

"Обыски проводятся по поручению Следственного комитета России в рамках уголовного дела, которое возбуждено им же", — сказал собеседник агентства. Подробности уголовного дела он раскрывать не стал в интересах следствия.

Комментарием следствия РИА Новости не располагает.

В минздраве региона подтвердили, что сейчас в ведомстве проводится "следственная проверка на предмет соблюдения законности деятельности ведомства".

"Мы крайне заинтересованы в обеспечении открытости и эффективности мероприятий в сферах исполнения госзаказа, использования государственного имущества и расходования бюджетных средств… Правительство Ульяновской области обеспечит всестороннее содействие следственным органам для проведения полного и объективного расследования с целью исключения коррупционных факторов", — сказал собеседник агентства.