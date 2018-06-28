Пожар на мебельной фабрике в Нижнем Тагиле локализован

В Нижнем Тагиле произошел крупный пожар в цехе по производству мебели. 28 июня 2018

В Нижнем Тагиле произошел крупный пожар в цехе по производству мебели. 28 июня 2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Из помещений мебельного цеха, который горит в Нижнем Тагиле, эвакуированы 150 человек, сообщает региональное управление МЧС.

Сообщение о пожаре на площади в 600 квадратных метров в цехе по производству мебели, по данным МЧС, поступило в 11:52 по местному времени (9:52 мск). Ранее сообщалось об эвакуации 12 человек.

"По уточненной информации, из помещений цеха были эвакуированы 150 человек", — сообщили в спасательном ведомстве.

Отмечается, что пожарные локализовали возгорание и предотвратили распространение огня.

© Фото : ГУ МЧС РФ по Свердловской области В Нижнем Тагиле произошел крупный пожар в цехе по производству мебели. 28 июня 2018 © Фото : ГУ МЧС РФ по Свердловской области В Нижнем Тагиле произошел крупный пожар в цехе по производству мебели. 28 июня 2018

"Из огня пожарные вынесли четыре газовых баллона, предотвратив их взрыв. Тушение пожара продолжается. Для ликвидации огня с кровли здания задействован коленчатый подъемник, внутри горящего цеха тушение производят четыре звена газодымозащитной службы", — говорится в сообщении МЧС по Свердловской области.