Генпрокуратура обвинила Росприроднадзор в игнорировании незаконных свалок

ИРКУТСК, 28 июн – РИА Новости. Проблемными моментами в работе Росприроднадзора является затягивание взимания штрафов, игнорирование несанкционированных свалок, незаконная выдача лицензий на размещение полигонов, заявил РИА Новости начальник отдела Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы Евгений Надыршин.

В четверг на профильном совещании в Иркутске генпрокурор Юрий Чайка подверг критике работу Росприроднадзора, Роспотребнадзора и правоохранителей, в том числе региональных прокуроров, по борьбе с нарушениями при обороте отходов. По его словам, Росприроднадзором "должным образом не обеспечивается проведение экологической экспертизы".

Недостатками в работе Росприроднадзора также является "затягивание во взимании штрафов, оставление без внимания несанкционированных свалок, незаконная выдача лицензий на размещение полигонов, в результате чего они включаются в госреестр", сообщил Надыршин.

В Иркутской области одной из актуальных проблем в сфере экологии является затягивание работ по рекультивации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината по причине отсутствия результатов экологической экспертизы.