Мосгорсуд оставил обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан под арестом‍

Член правления компании Интер РАО Карина Цуркан, подозреваемая в шпионаже в пользу Румынии, во время рассмотрения жалобы на арест в Московском городском суде. 28 июня 2018

Член правления компании Интер РАО Карина Цуркан, подозреваемая в шпионаже в пользу Румынии, во время рассмотрения жалобы на арест в Московском городском суде. 28 июня 2018

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, которую обвиняют в шпионаже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу защиты, которая просила смягчить меру пресечения. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом "совершенно секретно".

Цуркан останется под стражей до 13 августа.

Ее доставили в суд для личного участия в заседании. Ее сопровождали не полицейские конвойного полка, а люди в штатском, лица которых были скрыты балаклавами. Она не отвечала на вопросы СМИ и общалась только со своим адвокатом Дмитрием Цуприком.

В заседании также участвовал следователь ФСБ и прокурор. Интересы арестованной представлял адвокат Дмитрий Цуприк. Ранее он сотрудничал с организацией "Русь сидящая" и принимал участие в обыске в "Гоголь-центре" в рамках дела "Седьмой студии" и в деле воспитательницы Евгении Чудновец, осужденной, а позже оправданной по делу о репосте видеоролика.

Дело Цуркан

На прошлой неделе Лефортовский суд Москвы арестовал Цуркан, подробности дела не раскрываются. По данным ряда СМИ, ее обвиняют в шпионаже в пользу Румынии. Сообщалось, что Цуркан, входившая в совет директоров проектной компании "Аккую Нуклеар", могла передавать зарубежным спецслужбам информацию о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".