Мосгорсуд оставил обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан под арестом‍

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, которую обвиняют в шпионаже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Цуркан останется под стражей до 13 августа.
Ее доставили в суд для личного участия в заседании. Ее сопровождали не полицейские конвойного полка, а люди в штатском, лица которых были скрыты балаклавами. Она не отвечала на вопросы СМИ и общалась только со своим адвокатом Дмитрием Цуприком.
В заседании также участвовал следователь ФСБ и прокурор. Интересы арестованной представлял адвокат Дмитрий Цуприк. Ранее он сотрудничал с организацией "Русь сидящая" и принимал участие в обыске в "Гоголь-центре" в рамках дела "Седьмой студии" и в деле воспитательницы Евгении Чудновец, осужденной, а позже оправданной по делу о репосте видеоролика.
Дело Цуркан
На прошлой неделе Лефортовский суд Москвы арестовал Цуркан, подробности дела не раскрываются. По данным ряда СМИ, ее обвиняют в шпионаже в пользу Румынии. Сообщалось, что Цуркан, входившая в совет директоров проектной компании "Аккую Нуклеар", могла передавать зарубежным спецслужбам информацию о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".
Кроме того, как рассказали РИА Новости источники в энергоотрасли, в 2014-2015 годах Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым.
Цуркан — гражданка Румынии, но румынский МИД пока не получал от российских властей официального сообщения, как и обращений от семьи задержанной об оказании консульской помощи.