На Кубани вынесли приговор убийцам бизнесмена и его жены

НОВОРОССИЙСК, 27 июн — РИА Новости. Суд приговорил к тюремному заключению от 4,5 до 23 лет членов группы, которые совершили целый ряд преступлений, в том числе убийство краснодарского предпринимателя и его жены, сообщает официальный сайт Следственного комитета РФ.

"Доказательства, собранные следствием, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Юрия Корниенко, Артема Макаркина, Максима Фогеля, Романа Шевченко и Игоря Пшениснова. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в организации убийства, фальсификации доказательств, похищении человека, подделке или уничтожении номера транспортного средства, незаконном обороте оружия, краже, самоуправстве, разбое", — сообщает СК.

Как отмечается в релизе, следствием и судом установлено, что в 2011 году Пшениснов и Корниенко решили организовать убийство предпринимателя Владимира Атрощенко, чтобы не возвращать ему имеющиеся долги в общей сумме более 90 миллионов рублей. В соответствии с разработанным планом Владимир Атрощенко и его супруга Оксана были похищены в Краснодаре. Их переместили в заранее арендованный гараж, где задушили, а тела впоследствии сожгли в одной из лесополос за городом. За совершенное убийство Пшениснов и Корниенко передали исполнителям 200 тысяч долларов.

В ходе расследования, отмечает СК, была также установлена причастность Пшениснова, Макаркина и Шевченко к совершению других преступлений, в том числе хищению автомобиля, самоуправных действиях с применением насилия, разбойного нападения, совершенных в отношении других предпринимателей Краснодара.

Как сообщает СК, приговором суда Шевченко назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы, Пшениснову — 21 года, Корниенко — 17 лет, Фогелю – 6 лет, Макаркину – 4,5 лет.