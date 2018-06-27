В Пензенской области осудили девушку за совращение подростка

САРАТОВ, 27 июн — РИА Новости. Женщину в Пензенской области приговорили к году лишения свободы условно за совращение 15-летнего школьника, сообщает областная прокуратура.

Суд признал 21-летнюю девушку виновной по статье "половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста".

"В начале февраля текущего года подсудимая в своей квартире неоднократно удовлетворяла свои половые потребности с 15-летним школьником, вступая с ним по взаимному согласию в половую связь. Свою вину в совершении преступления подсудимая признала полностью… Суд назначил женщине наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год", — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что суд учел наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств.