"Яблоко" обжаловало решение суда по выдвижению Митрохина в мэры Москвы

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Юристы "Яблока" направили в Мосгорсуд частную жалобу на решение Замоскворецкого районного суда, который приостановил действие решений руководящих органов партии об отмене выдвижения главы столичного отделения партии Сергея Митрохина в мэры Москвы.

"Партия ходатайствует о немедленном рассмотрении этой жалобы", — говорится в сообщении пресс-службы партии в среду.

Отмечается, что накануне Замоскворецкий суд Москвы приостановил действие решений бюро и Контрольно-ревизионной комиссии "Яблока" в качестве предварительной защиты по иску Митрохина к партии, который через суд пытается признать недействительными эти решения.

"Заявление об отмене мер предварительной защиты подано и в сам Замоскворецкий суд", — говорится в сообщении.

Ранее партия сообщила, что судебное заседание по иску Митрохина к партии состоится 2 июля.