В Югре проверят организаторов сплава по реке с участием 40 детей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 июн — РИА Новости. Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе из-за выявленных нарушений проводят проверку организаторов сплава по реке, в котором планировали принять участие 40 детей, сообщает в среду региональное следственное управление СК РФ.

Ведомство уточняет, что региональная общественная организация "Союз Морских пехотинцев ХМАО-Югры" с 22 июня по 6 июля запланировала сплав по реке по маршруту Нижневартовск — Ханты-Мансийск с участием 40 детей и 4 сопровождающих. Они были готовы отправиться в путь, но получили запрет со стороны властей и правоохранительных органов.

"По имеющейся информации, при подготовке к сплаву были допущены нарушения правил безопасности, а также требований ряда нормативно-правовых актов, что могло создать угрозу жизни и здоровья несовершеннолетним участникам сплава", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи планируют установить, какие меры безопасности были соблюдены при подготовке к маршруту, опросить руководство и участников общественной организации, а также родителей, которые дали свое согласие на участие детей в сплаве по реке.

"Следственным отделом по городу Нижневартовск… организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — добавили в СУ СК.