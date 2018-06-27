Заммэра Каспийска отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил заместителя мэра Каспийска Вадима Ханвердиева под домашний арест по делу о мошенничестве высокопоставленных чиновников Дагестана, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"По ходатайству следствия суд избрал в отношении Ханвердиева меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Царева.

За время работы в Дагестане спецкомиссии силовиков из Москвы вскрыты крупные хищения в социальной сфере и задержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов.

Задержанных привезли в Москву — в последнее время это распространенная практика для высокопоставленных региональных чиновников, заподозренных в коррупции. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей. Басманный суд Москвы заключил их под стражу.