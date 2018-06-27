Михаил Исаханов во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Головинском суде Москвы. 27 июня 2018

Михаил Исаханов во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Головинском суде Москвы. 27 июня 2018

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Головинский суд Москвы арестовал бывшего сотрудника университета "Синергия" Михаила Исаханова, сбившего на автомобиле двух женщин, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении подозреваемого Исаханова меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 августа", — огласил решение судья Дмитрий Арнаут.

По словам адвоката потерпевших Станислава Мальцева, Исаханов отказался после ДТП от медицинского освидетельствования, "вину свою не признал и не оказал помощь пострадавшим".

Сам Исаханов, выступая в суде, принес извинения родственникам погибшей, а также пострадавшей и заявил о намерении "помочь им материально". Защита просила отпустить его под залог в миллион рублей.

ДТП на Верхней Масловке

В результате аварии погибли беременная женщина и ее ребенок, еще одна женщина попала в реанимацию. После ДТП в "Синергии" РИА Новости заявили, что Исаханов "уволен и сотрудником университета больше не является" и выразили соболезнования семье погибшей.

Исаханову грозит до пяти лет заключения по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По делу назначены экспертизы, в том числе биологическая, которая позволит определить, был ли водитель пьян в момент аварии.

Специалисты также проведут автотехническую экспертизу, в рамках которой будет определено техническое состояние автомобиля и дорожного полотна в момент ДТП.