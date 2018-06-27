МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Головинский суд Москвы арестовал бывшего сотрудника университета "Синергия" Михаила Исаханова, сбившего на автомобиле двух женщин, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По словам адвоката потерпевших Станислава Мальцева, Исаханов отказался после ДТП от медицинского освидетельствования, "вину свою не признал и не оказал помощь пострадавшим".
Сам Исаханов, выступая в суде, принес извинения родственникам погибшей, а также пострадавшей и заявил о намерении "помочь им материально". Защита просила отпустить его под залог в миллион рублей.
ДТП на Верхней Масловке
Исаханову грозит до пяти лет заключения по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".
По делу назначены экспертизы, в том числе биологическая, которая позволит определить, был ли водитель пьян в момент аварии.
Специалисты также проведут автотехническую экспертизу, в рамках которой будет определено техническое состояние автомобиля и дорожного полотна в момент ДТП.