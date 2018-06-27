В Подмосковье потушили пожар на незаконной свалке

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Пожар потушили на незаконной свалке крупногабаритного мусора в Раменском районе Подмосковья, площадь возгорания составила 500 квадратных метров, сообщает администрация Раменского района.
"Открытые очаги полностью локализованы на данный момент, работали наши местные части (пожарные)", — рассказали РИА Новости в администрации.
Районные власти отметили, что в ближайшее время примут меры по устранению свалки. "Это свалка крупногабаритного мусора – диваны, кресла, стулья, оконные рамы и так далее. Откуда она взялась, почему там образовалась, будет разбирательство, будем выяснять", — пояснили в сообщении.
На прошлой неделе губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов следить за вывозом мусора в садоводческих некоммерческих товариществах.