Упавший в Казани башенный кран демонтируют при участии спасателей

КАЗАНЬ, 27 июн — РИА Новости. Башенный кран, упавший на многоэтажку в Казани, демонтируют при участии двух отрядов спасателей, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин.

По информации спасательного ведомства, в 17.11 мск вторника поступило сообщение, что башенный кран при падении накренился на 18-этажный частично заселённый жилой дом на проспекте Альберта Камалеева в Казани. Была повреждена облицовка дома и два балкона на 14 и 15 этажах. В кабине крана на момент происшествия находился крановщик, он получил незначительные травмы и смог самостоятельно выбраться из кабины и спуститься вниз.

"Два отряда спасателей (порядка 10-15 человек) на месте помогают подрядной организации демонтировать кран. В 13.20 мск они срезали нависшие конструкции, которые грозили обрушением", — сказал Родыгин.

Собеседник агентства уточнил, что спасатели пока остаются на месте ЧП.

В Приволжском управлении Ростехнадзора отметили, что специалисты управления проведут расследование по факту падения крана, которое должно установить технические причины аварии.