Мосгорсуд оставил под стражей главу Серпуховского района Подмосковья

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Мосгорсуд при рассмотрении апелляционной жалобы признал законным арест главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в превышении должностных полномочий, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
В жалобе адвокат просил изменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.
"Решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — сказал судья.
Шестун вину не признает, считает, что его уголовное преследование связано с ближайшими выборами и его намерением вновь избраться главой района. А проданные участки, по его словам, используются по назначению — на них стоят три больших торговых центра и другие объекты, используемые жителями.
Он также назвал фамилии высокопоставленных чиновников, которые, по его утверждению, причастны к его уголовному преследованию. По уголовному кодексу, чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы или другие, более мягкие виды наказания.
В видеоролике, вышедшем в YouTube 19 апреля, Шестун обращался к президенту РФ Владимиру Путину, рассказав об оказываемом на него давлении и угрозах.