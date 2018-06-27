Мосгорсуд оставил под стражей главу Серпуховского района Подмосковья

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Мосгорсуд при рассмотрении апелляционной жалобы признал законным арест главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в превышении должностных полномочий, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

В жалобе адвокат просил изменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

"Решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — сказал судья.

Дело в отношении Шестуна возбуждено СК РФ по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Тяжкие последствия заключаются в том, что Шестун в 2008-2014 годах, по версии следствия, необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. Ущерб бюджету, считает следствие, составил 62,8 миллиона рублей.

Шестун вину не признает, считает, что его уголовное преследование связано с ближайшими выборами и его намерением вновь избраться главой района. А проданные участки, по его словам, используются по назначению — на них стоят три больших торговых центра и другие объекты, используемые жителями.

Он также назвал фамилии высокопоставленных чиновников, которые, по его утверждению, причастны к его уголовному преследованию. По уголовному кодексу, чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы или другие, более мягкие виды наказания.

Шестун в начале апреля разместил в YouTubе запись своего телефонного разговора, как он утверждает, с руководителем администрации губернатора области Михаилом Кузнецовым, в котором Шестуну говорят, что с ним работать больше не смогут. Подтверждением факта такого разговора со стороны Кузнецова или властей Подмосковья РИА Новости не располагает.

В видеоролике, вышедшем в YouTube 19 апреля, Шестун обращался к президенту РФ Владимиру Путину, рассказав об оказываемом на него давлении и угрозах.