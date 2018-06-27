Фигурант дела о подготовке теракта в Петербурге получил два года колонии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Кировский районный суд Петербурга дал фигуранту дела о подготовке взрыва в Казанском соборе Алисхану Эсмурзиеву 2 года в колонии-поселении со штрафом в 50 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии-поселении со штрафом в 50 тысяч рублей", — сказано в сообщении.

Эсмурзиев стал вторым по счету осужденным фигурантом данного дела. Первому, Омаргаджиеву, дали 2,5 года колонии.

Ранее сообщалось, что гражданин РФ Антон Кобец с ноября 2017 года оказывал помощь задержанному УФСБ предполагаемому стороннику террористической группировки "Исламское государство"* Евгению Ефимову, изготовившему взрывчатку, чтобы взорвать Казанский собор. По данным следствия, Кобец помогал Ефимову в разведке местности для выбора места взрыва и давал советы по совершению теракта. Подозреваемые были задержаны.

Кроме того, были задержаны трое предполагаемых соучастников планировавшегося теракта. Смольнинский районный суд Петербурга 17 декабря арестовал уроженца Дагестана Шамиля Омаргаджиева, уроженца Ингушетии Алисхана Эсмурзиева, подозреваемых в незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также гражданина Таджикистана Фируза Калавурова, подозреваемого в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. Всего под стражей оказались пять человек, которые, по данным следствия, имели отношение к планируемому теракту.

* Террористическая организация, запрещенная в России