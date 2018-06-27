Фигурант дела о подготовке теракта в Петербурге получил два года колонии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Кировский районный суд Петербурга дал фигуранту дела о подготовке взрыва в Казанском соборе Алисхану Эсмурзиеву 2 года в колонии-поселении со штрафом в 50 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии-поселении со штрафом в 50 тысяч рублей", — сказано в сообщении.
Эсмурзиев стал вторым по счету осужденным фигурантом данного дела. Первому, Омаргаджиеву, дали 2,5 года колонии.
Кроме того, были задержаны трое предполагаемых соучастников планировавшегося теракта. Смольнинский районный суд Петербурга 17 декабря арестовал уроженца Дагестана Шамиля Омаргаджиева, уроженца Ингушетии Алисхана Эсмурзиева, подозреваемых в незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также гражданина Таджикистана Фируза Калавурова, подозреваемого в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. Всего под стражей оказались пять человек, которые, по данным следствия, имели отношение к планируемому теракту.
* Террористическая организация, запрещенная в России