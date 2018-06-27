Полиция задержала подозреваемых во взломе 500 тысяч учетных записей

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Сотрудники МВД совместно со специалистами компании Group-IB пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются во взломе баз данных и продаже учетных записей, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что таким образом скомпрометировано более 120 тысяч учетных записей клиентов одной из торговых сетей. Взломаны более 500 тысяч учетных записей, поскольку многие пользователи используют одну и ту же комбинацию логина и пароля для регистрации на различных интернет-ресурсах", — сказала она.

По данным следствия, получив доступ к балансам карт с помощью специальных программ автоматического перебора паролей, подозреваемые совершали покупки на имеющиеся бонусные баллы в магазинах розничной торговли. Кроме того, они осуществляли продажу взломанных аккаунтов третьим лицам, добавила Волк.

В пресс-службе Group-IB уточнили, что всего было скомпрометировано около 700 тысяч учетных записей, 2 тысячи из которых хакеры выставили на продажу от 5 долларов за аккаунт. "Задержанные признались на месте, что заработали как минимум 500 тысяч рублей. Однако реальную сумму ущерба еще предстоит выяснить. Расследование началось в ноябре 2015 года", — указали в компании.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 19-летнего лидера группы и его 18-летнего сообщника. При проведении обысков были изъяты техника и носители информации, устройства связи, банковские карты.

"В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех эпизодов их противоправной деятельности", — подытожила Волк.