Полиция задержала подозреваемых во взломе 500 тысяч учетных записей

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Сотрудники МВД совместно со специалистами компании Group-IB пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются во взломе баз данных и продаже учетных записей, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, получив доступ к балансам карт с помощью специальных программ автоматического перебора паролей, подозреваемые совершали покупки на имеющиеся бонусные баллы в магазинах розничной торговли. Кроме того, они осуществляли продажу взломанных аккаунтов третьим лицам, добавила Волк.
В пресс-службе Group-IB уточнили, что всего было скомпрометировано около 700 тысяч учетных записей, 2 тысячи из которых хакеры выставили на продажу от 5 долларов за аккаунт. "Задержанные признались на месте, что заработали как минимум 500 тысяч рублей. Однако реальную сумму ущерба еще предстоит выяснить. Расследование началось в ноябре 2015 года", — указали в компании.
"В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех эпизодов их противоправной деятельности", — подытожила Волк.