Суд отложил предварительные слушания по делу отца полковника Захарченко

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Мещанский суд Москвы 5 июля проведет предварительные слушания по делу отца полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктора, обвиняемого в растрате средств банка "Московское ипотечное агентство", сообщила РИА Новости его адвокат Екатерина Кляйман.

"Предварительные слушания отложили на 5 июля в связи с неявкой защитников, кроме того, суд продлил домашний арест фигурантам до 14 декабря", — сказала Кляйман.

СК ранее предъявил Виктору Захарченко и второму фигуранту дела Владимиру Корьевкину обвинение в окончательной редакции по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). По словам адвоката Вячеслава Леонтьева, сумма растраты составляет 1,5 миллиона рублей. Он добавил, что Захарченко возместил ущерб.

По данным следствия, Захарченко-старший был фиктивно трудоустроен в банк, и за это время успел получить зарплату в 4 миллиона рублей. В качестве соучастников по делу проходят два бывших председателя правления МИА-банка — Владимир Корьевкин и Сергей Гриб, при которых в кредитном учреждении работал Захарченко-старший.

Корьевкин и Захарченко-старший содержались под стражей, но позднее были переведены под домашний арест. Гриб арестован заочно и объявлен в международный розыск.