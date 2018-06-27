Ректор Саратовского техуниверситета не признал вину в растрате

САРАТОВ, 27 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Ректор Саратовского государственного технического университета Игорь Плеве, подозреваемый в растрате, связанной с фиктивным трудоустройством сотрудника архива вуза, заявил, что не признает вину.

Фрунзенский райсуд Саратова в среду рассматривает ходатайство УФСБ по региону об отстранении ректора от должности. Плеве подозревается по статье "Растрата с использованием служебного положения". По версии следствия, Плеве формально трудоустроил работника в архив СГТУ, которому выплачивалась зарплата, в результате чего вузу причинен ущерб на сумму более 125 тысяч рублей.

"То, что я совершил растрату, я не признаю", — сказал Плеве на заседании суда, где рассматривается ходатайство об его отстранении от должности.

Ректор заявил, что не чинил препятствий следствию, все сотрудники, которых вызывали на опросы, участвовали в следственных мероприятиях, осмотры, обыски на территории университета проходили беспрепятственно.

Он отметил, что ходатайство об отстранении от должности рассматривается за 2 дня до истечения его полномочий, которые истекают 1 июля. Плеве пояснил, что уже переизбран на новый пятилетний срок на пост ректора, но приказа Минобрнауки РФ (находится в стадии реорганизации) об этом еще нет.

"Видимо, мое избрание на новый срок кому-то неуместно, и делается все, чтобы остановить мою работу в должности ректора СГТУ", — считает он.