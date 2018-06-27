СК начал проверку после крупного ДТП в Красноярском крае

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства ДТП в Минусинске с участием маршрутных автобусов, в котором пострадали десять человек, сообщается на сайте ГСУСК РФ по Красноярскому краю.
"27 июня 2018 года в следственные органы поступило сообщение о том, что в городе Минусинске при дорожно-транспортном происшествии пострадали десять человек. По данному факту ГСУ СК России по Красноярскому краю проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.
Официальный представитель Минздрава Зоя Масленникова сообщила, что всего пострадали десять человек, но двое от госпитализации отказались, остальных восемь, из них трое несовершеннолетних, доставили в ЦРБ Минусинска. Была оказана необходимая помощь, в настоящее время все отпущены домой на амбулаторное лечение.