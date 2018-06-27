Ректора Саратовского техуниверситета подозревают в растрате

САРАТОВ, 27 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Ректор Саратовского государственного технического университета Игорь Плеве подозревается в растрате, связанной с фиктивным трудоустройством сотрудника архива вуза, сообщил представитель УФСБ по региону.

Ранее местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщали, что в отношении Игоря Плеве по материалам ФСБ якобы возбуждены уголовные дела, в том числе о превышении полномочий. УФСБ по региону направило в суд ходатайство об отстранении ректора от должности.

"По версии следствия, Плеве формально трудоустроил работника в архив Саратовского государственного технического университета, то есть без фактического исполнения им обязанностей, при этом ему (работнику) выплачивалась зарплата, в результате чего университету был причинен ущерб на сумму более 125 тысяч рублей", — сказал представитель следствия в среду на заседании Фрунзенского райсуда Саратова, где рассматривается ходатайство об отстранении Плеве от должности.

По его словам, Плеве подозревается по части 3 статьи 160 УК РФ "Растрата с использованием служебного положения". "Плеве 22 июня допрошен в качестве подозреваемого, в отношении него избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке", — сказал представитель УФСБ.