Всех детей, отравившиеся в поезде по дороге в Анапу, выписали из больницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Дети, которые были госпитализированы с пищевым отравлением после прибытия поезда Екатеринбург – Анапа, выписаны и находятся в детском оздоровительном лагере, сообщил РИА Новости представитель Южного следственного управления на транспорте СК России.

Ранее сообщалось, что дети, ехавшие в поезде из Екатеринбурга, по прибытии в Анапу были госпитализированы с признаками пищевого отравления. Информация о том, что они ели, у разных источников разнится. Была организована проверка.

По уточненным данным Южного следственного управления на транспорте, на боли в животе жаловались 28 детей, трое из них были госпитализированы.

"В настоящее время все 28 детей в удовлетворительном состоянии находятся под наблюдением в детском оздоровительном лагере", — сказал собеседник.

Следователями завершен осмотр места происшествия, опрошены сопровождавшие детей лица, сотрудники РЖД, медицинского пункта, пострадавшие несовершеннолетние дети, изъята необходимая документация работников вагона-ресторана, отобраны суточные пробы пищевых продуктов, образцы сырья и воды, назначена судебно-медицинская экспертиза.