В Иркутской области выясняют причины жесткой посадки Ан-2

КРАСНОЯРСК, 27 июн — РИА Новости. Нижнеудинская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения воздушного транспорта в связи с жесткой посадкой самолета Ан-2 в Иркутской области, сообщили РИА Новости в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Двадцать седьмого июня 2018 года воздушное судно Ан-2, на котором выполнялись лесоавиационные работы, совершило жесткую посадку на остров на реке Уда на территории Нижнеудинского района. Жертв нет. Проводится проверка", — сказал собеседник агентства.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что самолет Ан-2 совершил жесткую посадку и опрокинулся в Нижнеудинском районе Иркутской области, пострадали три человека — два пилота и пассажир. По предварительным данным, воздушное судно принадлежит авиакомпании "Феникс".